В соборе Украинской грекокатолической церкви в Киеве открыли центр вакцинации

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В Киеве пункт вакцинации открылся в Патриаршем соборе Украинской грекокатолической церкви по адресу ул. Никольско-Слободская, 5.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Вакцинироваться против COVID-19 в соборе можно ежедневно с 10:00 до 17:00.

Во время воскресной литургии глава УГКЦ Блаженнейший Святослав сообщил, что такие пункты вакцинации будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за рубежом.

Он также отметил, что в последнее время Украина переживает пик пандемии и выходит на первое место по показателям смертности в мире.

«Есть четыре правила, как можно действительно послужить жизни сегодня: не бояться получать вакцины, носить маски, держать социальную дистанцию и мыть руки», — сказал глава УГКЦ.