В соборе Украинской грекокатолической церкви в Киеве открыли центр вакцинации
- Автор:
- София Телишевская
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В Киеве пункт вакцинации открылся в Патриаршем соборе Украинской грекокатолической церкви по адресу ул. Никольско-Слободская, 5.
Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.
Вакцинироваться против COVID-19 в соборе можно ежедневно с 10:00 до 17:00.
Во время воскресной литургии глава УГКЦ Блаженнейший Святослав сообщил, что такие пункты вакцинации будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за рубежом.
Он также отметил, что в последнее время Украина переживает пик пандемии и выходит на первое место по показателям смертности в мире.
«Есть четыре правила, как можно действительно послужить жизни сегодня: не бояться получать вакцины, носить маски, держать социальную дистанцию и мыть руки», — сказал глава УГКЦ.
- В Украине с понедельника, 8 ноября, будут отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа.
- Сейчас в «красной» зоне находятся 16 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.