После протестов. Правительство Польши уточнило закон о запрете абортов

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Министерство здравоохранения Польши уточнило закон о запрете абортов и описало ситуации, в которых проведение аборта считается допустимым. Накануне в стране прошли массовые протесты из-за смерти беременной женщины с пороками плода.

Об этом сообщает DW.

Теперь закон подтверждает законность прерывания беременности, когда она угрожает жизни или здоровью матери, а врачам «не стоит бояться принимать необходимые решения на основе своего опыта и медицинских знаний».

Отметим, что в случае смерти беременной женщины врачи медлили с абортом несмотря на то, что у нее было недостаточно околоплодных вод, чтобы у ребенка был шанс выжить. Именно эта ситуация (действия врачей при недостатке околоплодных вод) особенно обсуждается в инструкциях Минздрава.

В Польше с 27 января 2021 года аборт разрешается делать только в двух случаях: при угрозе жизни и здоровью матери, если существует высокая вероятность тяжелого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни ребенка или матери; если беременность наступила в результате изнасилования. В других случаях аборты запрещены.

До этого аборты в стране позволяли только в трех случаях: из-за пороков плода, угрозы для жизни матери и беременности в результате преступления. Теперь аборты из-за пороков и неизлечимой болезни плода признали неконституционными.