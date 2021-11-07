Вблизи Луганска ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов

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ВАТ «Меридіан»

За последние двое суток российские наемники на Донбассе трижды использовали БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины. Украинским военным удалось уничтожить один беспилотник оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Шестого ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) украинское подразделение сбило одно БПЛА, а уже сегодня, 7 ноября, оккупанты использовали еще два беспилотника в направлениях Саханка — Водяное, Пикузы — Гнутово.

Во всех случаях вражеские БПЛА были оснащены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два).

Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.