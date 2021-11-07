Вблизи Луганска ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов
- Автор:
- София Телишевская
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ВАТ «Меридіан»
За последние двое суток российские наемники на Донбассе трижды использовали БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины. Украинским военным удалось уничтожить один беспилотник оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Шестого ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) украинское подразделение сбило одно БПЛА, а уже сегодня, 7 ноября, оккупанты использовали еще два беспилотника в направлениях Саханка — Водяное, Пикузы — Гнутово.
Во всех случаях вражеские БПЛА были оснащены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два).
Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
- 28 октября боевики обстреляли поселок Гранитный из минометов, повредив шесть жилых домов. Для защиты жизни воинов и гражданского населения в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.
- Сейчас на вооружении украинских военных уже 12 турецких ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2. В 2021—2022 годах Украина планирует приобрести еще четыре комплекса Bayraktar TB2 (24 дрона).
- В США заявили, что ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит именно на России. В то же время во Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу применения Bayraktar на Донбассе.