CNN: Байден посылал в Москву главу ЦРУ из-за наращивания российских войск у границы Украины
- Автор:
- Олег Панфилович
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Президент США Джо Байден отправлял в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.
Об этом сообщил телеканал CNN.
Бернс посещал Россию 2—3 ноября. Там он встретился с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
После встреч в России глава ЦРУ поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, «пытаясь снять напряженность». Отмечается, что Бернс посетил Москву, чтобы узнать, чем мотивированы действия России, которая, по данным американских спецслужб, снова концентрирует свои войска на границе с Украиной.
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал сообщение о российских войсках на границе «дезинформацией общества».
- В Кремле заявили, что информация о стягивании российских войск к границе с Украиной является «некачественным вбросом», который даже не стоит комментировать.
- Позже Минобороны сообщило, что по состоянию на начало ноября возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.