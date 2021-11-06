CNN: Байден посылал в Москву главу ЦРУ из-за наращивания российских войск у границы Украины

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Президент США Джо Байден отправлял в Москву директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Бернс посещал Россию 2—3 ноября. Там он встретился с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

После встреч в России глава ЦРУ поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, «пытаясь снять напряженность». Отмечается, что Бернс посетил Москву, чтобы узнать, чем мотивированы действия России, которая, по данным американских спецслужб, снова концентрирует свои войска на границе с Украиной.