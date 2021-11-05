Зеленский вывел нового министра обороны Резникова из Минской группы. Его заменит нардеп от «Слуги народа»
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- Олег Панфилович
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УНИАН / Ратынский Вячеслав
Президент Владимир Зеленский вывел новоназначенного министра обороны Алексея Резникова из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом говорится в соответствующем указе.
Вместо Резникова его обязанности первого заместителя главы делегации будет временно исполнять нардеп от «Слуги народа», представитель Украины в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам Андрей Костин.
В конце июня 2021 года глава делегации Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Сообщалось, что у него «очень медленная динамика улучшения» и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В отсутствие Кравчука фактическим главой делегации был именно Резников.
- 4 ноября бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников стал новым министром обороны. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.
- Резников заменил в должности Андрея Тарана.