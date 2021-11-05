СБУ предотвратила попытку украсть около 3 млрд грн на достройке киевского Подольского моста
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба КГГА
Служба безопасности Украины сообщила, что помешала хищению около 3 миллиардов гривен на достройке столичного Подольско-Воскресенского моста.
Следователи СБУ провели обыски в офисе злоумышленников, которые, по данным следствия, создали схему по завышению стоимости работ на мосту и «документировали» объемы якобы выполненных работ. Преступная группа изготовляла поддельную бухгалтерскую документацию, а также привлекала людей, которые создавали фейковые и рисковые компании для использования в схеме.
В офисе изъяли 37 печатей рисковых компаний — прямых контрагентов главного подрядчика по строительству моста, поддельную документацию с доказательствами и компьютерную технику.
СБУ продолжает следственные действия. Пока дело расследуется по статьям о покушении на преступление (ч. 2 ст. 15 УК) и присвоении имущества (ч. 3 ст. 191 УК).
- Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Строительство, начатое в 1993 году (фактически в 2003 году), неоднократно останавливали из-за нехватки финансирования. Подрядчиков и компании неоднократно обвиняли в разворовывании средств и уклонении от уплаты налогов.
- Летом 2020 года Антимонопольный комитет начал расследовать возможный тендерный заговор между компаниями «Форма» и «Укрбуд», связанный со строительством столичного Подольско-Воскресенского моста, на сумму около 100 миллионов гривен.
- Летом 2021 года мэр Киева Кличко заявил, что мост построят до конца года, но уже 5 ноября уволил заместителя главы КГГА Густелева якобы из-за затягивания работ.