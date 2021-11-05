СБУ предотвратила попытку украсть около 3 млрд грн на достройке киевского Подольского моста

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Пресс-служба КГГА

Служба безопасности Украины сообщила, что помешала хищению около 3 миллиардов гривен на достройке столичного Подольско-Воскресенского моста.

Следователи СБУ провели обыски в офисе злоумышленников, которые, по данным следствия, создали схему по завышению стоимости работ на мосту и «документировали» объемы якобы выполненных работ. Преступная группа изготовляла поддельную бухгалтерскую документацию, а также привлекала людей, которые создавали фейковые и рисковые компании для использования в схеме.

В офисе изъяли 37 печатей рисковых компаний — прямых контрагентов главного подрядчика по строительству моста, поддельную документацию с доказательствами и компьютерную технику.

СБУ продолжает следственные действия. Пока дело расследуется по статьям о покушении на преступление (ч. 2 ст. 15 УК) и присвоении имущества (ч. 3 ст. 191 УК).