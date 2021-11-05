«Хочет вернуть себе власть». В Офисе президента прокомментировали интервью Арсена Авакова

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Бабелю» высказался по поводу вчерашнего интервью экс-руководителя МВД Арсена Авакова на телеканале «Украина 24» олигарха Рината Ахметова.

Бывший чиновник подверг резкой критике решения действующей власти и заявил о давлении со стороны Офиса президента.

Подоляк назвал эти заявления «совершенно традиционными», рассчитанными на общественное «беспамятство».

«Общество ведь должно сделать вид, что слышит их не от человека, который ещё буквально вчера и был властью. Но я бы расширил рамки обсуждения. Когда любой человек, и речь сейчас не про господина Авакова, долго находится на высокой должности, ему сложно адаптироваться к жизни без должности. Это просто психология — юди тоскуют по власти и по возможностям, которые она дает», — отметил советник главы ОП.

По словам Подоляка, Аваков просто пытается вернуть себе власть, поэтому «облагораживает собственное прошлое» и ищет союзников в олигархических структурах.

«Именно это мы и наблюдаем в десятках примеров. Разные «бывшие» не смогли адаптироваться к гражданской жизни без адреналина от власти, не смогли обрести такую же прибыльную активность, какой была для них политика. И потому пытаются вернуться», — считает Подоляк.

«Если же говорить конкретно об Арсене Борисовиче, то у него в течение долгих лет было очень много возможностей, чтобы качественно изменить государство. В течение пяти лет без его слова не принимались важнейшие решения. В течение двух лет он мог предложить абсолютно любые — даже самые революционные — преобразования», — подчеркнул Михаил Подоляк, добавив, что у Авакова было 7 лет, чтобы продемонстрировать, что полиция умеет раскрывать громкие преступления.

Он спрашивает, сколько времени еще нужно Авакову для того, чтобы доказать свою эффективность.

«Если бороться только за некий «баланс», который сохраняет выгодополучателей старой системы, то общество это точно не поддержит. В конечном счете, общество неоднократно показывало, что старая система людей не устраивает. Ресурсов даже самых богатых олигархов явно не хватит, чтобы переиграть общество и государство в долгосрочной игре», — резюмировал Подоляк.