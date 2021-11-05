Атака на трубопровод Colonial Pipeline: США обещают награду до $10 млн за информацию о хакерах из DarkSide
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Michael M. Santiago / Staff
Правительство США обещает награду до $10 миллионов за информацию о группе хакеров DarkSide, которые создали одноименную программу-вымогатель. На сайте Госдепа США прямо указано, что DarkSide стояла за атакой на крупнейший американский топливный трубопровод Colonial Pipeline в мае этого года.
До $10 млн обещают тем, кто поможет установить личность или местонахождение ключевой фигуры или одного из лидеров DarkSide. До $5 млн дадут за данные, которые позволят арестовать или задержать в любой стране одного из хакеров DarkSide.
Объявление о вознаграждении также опубликовало посольство США в Украине. Информацию о хакерах можно передать по телефону и через сайт Федерального бюро расследований США. Контактировать можно и через мессенджеры.
- 7 мая топливный трубопровод в 8,8 тыс. км Colonial Pipeline остановил все операции из-за вируса-шифровальщика. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США.
- СМИ и власти США обвинили в атаке DarkSide, за которой может стоять Россия. По данным СМИ, злоумышленники за два часа похитили почти 100 гигабайт данных. После этого они пригрозили утечкой украденной информации в интернет и сообщили, что зашифровали данные на компьютерах, требуя выкуп.
- 11 мая на юге США начался дефицит бензина. Частично восстанавливать работу трубопровод начал 13 мая, но хакерам пришлось заплатить. СМИ называли цифру выкупа в $90 млн. Небольшую часть этих денег удалось вернуть.