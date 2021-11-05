Атака на трубопровод Colonial Pipeline: США обещают награду до $10 млн за информацию о хакерах из DarkSide

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Michael M. Santiago / Staff

Правительство США обещает награду до $10 миллионов за информацию о группе хакеров DarkSide, которые создали одноименную программу-вымогатель. На сайте Госдепа США прямо указано, что DarkSide стояла за атакой на крупнейший американский топливный трубопровод Colonial Pipeline в мае этого года.

До $10 млн обещают тем, кто поможет установить личность или местонахождение ключевой фигуры или одного из лидеров DarkSide. До $5 млн дадут за данные, которые позволят арестовать или задержать в любой стране одного из хакеров DarkSide.

Объявление о вознаграждении также опубликовало посольство США в Украине. Информацию о хакерах можно передать по телефону и через сайт Федерального бюро расследований США. Контактировать можно и через мессенджеры.