Дополнительную прививку против COVID в Украине позволят после вакцинации 50% населения

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после того, как страна достигнет 50% вакцинации населения.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах парламента.

«Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы, или повторной, двукратной вакцинации против коронавирусной болезни», — сказал Ляшко.

Он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день такую отметку пересек только город Киев с показателем 55% вакцинированных жителей (по крайней мере, одной дозой). Кроме того, по словам министра, более 40% вакцинированных зафиксировано в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.

Напомним, за сутки медики вакцинировали 270 320 человек, одну дозу получили — 190 327 граждан, а полностью иммунизированы — 79 993.

С начала вакцинальной кампании уже привиты 11 086 047 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 762 884. В Минздраве отмечают, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.