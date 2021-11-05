Рада отстранила «слугу» Тетьякову от пяти заседаний из-за ее слов о смерти нардепа Полякова

Новости

УНИАН

Верховная Рада лишила народного депутата от фракции «Слуга народа» Галину Третьякову права участвовать в пяти заседаниях парламента.

За такое решение проголосовали 234 нардепа.

После голосования спикер парламента Руслан Стефанчук попросил депутата покинуть зал заседаний.

Напомним, Галина Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» прокомментировала смерть члена депутатской группы «За майбутнє» Антона Полякова фразой «одним врагом меньше».

В то же время народные депутаты не поддержали рекомендацию Регламентного комитета о лишении народного депутата Ирины Геращенко от фракции «Европейская солидарность» права принимать участие в пяти пленарных заседаниях.

Такое предложение возникло из-за того, что в сентябре 2019 года Геращенко во время заседания Верховной Рады заявила, что «парламент захватили зеленые человечки».

Рекомендацию профильного комитета поддержали всего 190 народных депутатов (для принятия результативного решения необходимо 226 голосов).