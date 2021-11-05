Главы парламента Руслан Стефанчук подписал закон об олигархах. Дальше шаг за Зеленским

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Синиця Олександр / УНІАН

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 5 ноября подписал законопроект №5599 о деолигархизации. Далее его передадут на подпись президенту Владимиру Зеленскому, закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального обнародования.

Отметим, что законопроект был принят еще 23 сентября 2021 года, однако в нем были неточности, которые устранили 4 ноября. Депутаты уточнили, что решение о признании человека олигархом принимает именно Совет национальной безопасности и обороны на основании представления правительства, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета. Неточность заключалась в том, что решение о признании олигархом могло принимать и Национальное агентство по предотвращению коррупции — это коллизия.