В Латвии людям будут выплачивать компенсацию за осложнения после вакцинации от коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Marco Verch / Flickr
В Латвии людям будут выплачивать компенсации за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от коронавируса.
Соответствующее решение 4 ноября принял парламент страны.
Согласно принятому закону, это также касается людей, которые получили медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию против COVID-19.
Как отмечается, пособие по болезни будет выплачиваться с первого дня нетрудоспособности.
Представитель консерваторов в парламенте Юрис Ранканс заявил, что несправедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов.
- В начале октября в Латвии объявили чрезвычайное положение, введя строгие ограничения для непривитых.
- С 21 октября по 15 ноября в Латвии был введен усиленный локдаун из-за распространения коронавируса и низкого уровня вакцинации.