В Латвии людям будут выплачивать компенсацию за осложнения после вакцинации от коронавируса

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Marco Verch / Flickr

В Латвии людям будут выплачивать компенсации за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от коронавируса.

Соответствующее решение 4 ноября принял парламент страны.

Согласно принятому закону, это также касается людей, которые получили медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию против COVID-19.

Как отмечается, пособие по болезни будет выплачиваться с первого дня нетрудоспособности.

Представитель консерваторов в парламенте Юрис Ранканс заявил, что несправедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов.