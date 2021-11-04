Новый министр обороны Алексей Резников назвал приоритеты в работе и анонсировал кадровые изменения
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Новый министр обороны Алексей Резников рассказал о приоритетах и ожиданиях в его работе, которые ему озвучил президент Владимир Зеленский, и анонсировал кадровые изменения в руководстве Минобороны и Вооруженных сил Украины.
Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады.
В первую очередь Резников намерен привести в порядок оборонные закупки, которые длительное время срывались и не проводились, решить вопрос «справедливого» денежного обеспечения военных, а также «навести порядок с коррупционной составляющей».
Кроме этого, перед министром стоит задача завершить подписание и наполнение контракта с Великобританией, который предусматривает развитие украинского Военно-морского флота, и наполнить рамочное соглашение о сотрудничестве с США, подписанное Зеленским во время визита в Соединенные Штаты.
Говоря о кадровых изменениях, Резников не назвал конкретных фамилий, но отметил, что это будет сделано оперативно, в течение нескольких дней. При этом все вопросы смены кадров он будет согласовывать с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
- Сегодня, 4 ноября, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников стал новым министром обороны. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата на заседании Верховной Рады 4 ноября.
- Резников заменил Андрея Тарана.
- Ранее Рада отправила в отставку министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского. StateWatch сообщала, что он ушел из-за срыва запуска реестра оборонных закупок.