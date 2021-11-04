Евробанк развития сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,5%

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Death to Stock

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики (ВВП) Украины в 2021 и 2022 году на уровне 3,5%.

Прогноз обнародовали на сайте банка.

Росту экономики в текущем году будет способствовать урожай зерновых и продолжение нормализации активности бизнеса. Среди рисков для роста ВВП остается медленное продвижение реформ и медленная вакцинация населения.

В прогнозе указано, что во втором квартале этого года рост экономики составил 5,7%. На это повлияли частное потребление, инвестиции и укрепление курса гривны.

«Инфляция возросла в 2021 году и достигла 11% в сентябре на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители. В этой связи Национальный банк Украины был вынужден усиливать монетарную политику и в текущем году повышал учетную ставку уже четыре раза, в результате чего она увеличилась с 6% в начале года до 8,5% в сентябре», — добавили в ЕБРР.

Спад инфляции до 5% прогнозируется в конце 2022 года.