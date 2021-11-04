Депутат Андрей Мотовиловец стал первым заместителем главы фракции «Слуга народа»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / Андрій Мотовиловець
Народный депутат от фракции «Слуги Народа» Андрей Мотовиловец стал первым заместителем главы фракции. Такое решение на заседании парламента 4 ноября объявил спикер Руслан Стефанчук.
Решение о его назначении фракция приняла на заседании, которое состоялось 1 ноября. На этой должности Мотовиловец заменил Александра Корниенко, который стал первым виц-спикером парламента.
В Раде Андрей Мотовиловец является членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Также он возглавляет Киевскую областную организацию «Слуга народа».
- 4 ноября Рада должна назначить министром обороны Алексея Резникова, а министром по вопросам временно оккупированных территорий Ирину Верещук.