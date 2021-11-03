В США второй раз за две недели госпитализировали Вселенского патриарха Варфоломея

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Патриарха Константинопольского Варфоломея второй раз за время визита в США забрали в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки.

Как отмечается, 81-летний патриарх обратился в больницу Mount Sinai, где после медицинского осмотра врачи решили его госпитализировать.

Патриарху Варфоломею планируют провести ангиограмму – исследование кровеносных сосудов, – это поможет определить, нужно ли устанавливать стент.