В Дании сообщили о вспышке птичьего гриппа на ферме

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Дания объявила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) на индюшиной ферме в Слагельсе.

Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных (OIE) сообщает Reuters.

Как отмечается, инфицирование было выявлено 30 октября и подтверждено 1 ноября.

В общей сложности ферма насчитывает 27 600 птиц. Теперь на ферме должны будут провести забой индюков.

Птичий грипп – это инфекционная болезнь птиц, вызванная штаммами вируса гриппа типа H1N1. Инфекция может приводить к появлению у птиц широкого ряда симптомов (дискоординация движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние, опухание и почернение гребня, отечность головы и шеи). Болезнь может иметь как бессимптомное течение, так и повлечь скорую смерть. ВОЗ отмечает, что обычно вирусы птичьего гриппа не инфицируют людей. Однако есть случаи, когда некоторые высокопатогенные штаммы вызывают тяжелую респираторную болезнь у людей. В большинстве случаев инфицированные люди имели тесные контакты с инфицированными домашними птицами или загрязненными их пометом предметами.