«Не готов платить такие деньги». Безос предлагал актеру Тому Хэнксу слетать в космос за $28 миллионов
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
David Crotty / Contributor
Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос предлагал голливудскому актеру Тому Хэнксу отправиться в космос на корабле New Shepard, но тот отказался платить за полет $28 млн.
Об этом пишет CNN.
На ток-шоу Джимми Киммела Хэнкса спросили, правда ли, что Безос ему предлагал полететь в космос. «Ну, да, при условии, что я заплачу. Это стоило $28 млн или что-то вроде того», — ответил актер. Хэнкс добавил, что «его дела идут хорошо, но он не готов платить такую сумму».
- 20 июля миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Позже Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard и заявил, что Blue Origin в 2021 году проведет еще два пилотируемых полета.
- 13 октября Blue Origin во второй раз запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. На его борту был актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в «Звездном пути».