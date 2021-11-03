«Не готов платить такие деньги». Безос предлагал актеру Тому Хэнксу слетать в космос за $28 миллионов

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David Crotty / Contributor

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос предлагал голливудскому актеру Тому Хэнксу отправиться в космос на корабле New Shepard, но тот отказался платить за полет $28 млн.

Об этом пишет CNN.

На ток-шоу Джимми Киммела Хэнкса спросили, правда ли, что Безос ему предлагал полететь в космос. «Ну, да, при условии, что я заплачу. Это стоило $28 млн или что-то вроде того», — ответил актер. Хэнкс добавил, что «его дела идут хорошо, но он не готов платить такую сумму».