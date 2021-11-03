Правительство: Переселенцы смогут подать заявку на покрытие расходов на проживание через «Дію»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
Переселенцы, которые вынужденно покинули регионы из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма, смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через портал «Дія».
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 3 ноября.
Для получения услуги больше не придется повторно предоставлять справку о взятии на учет внутриперемещенных лиц — это будет происходить благодаря синхронизации портала «Дія» с системами Минсоцполитики.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что это решение избавит тысячи людей от необходимости тратить время на очереди в кабинеты и лишние бюрократические процедуры.
Отметим, что размер пособия для покрытия расхода на проживание для трудоспособных переселенцев составляет 442 гривны на человека, для нетрудоспособных (пенсионеры, дети) — 884 гривны.
Перед этим Кабмин утвердил стратегию интеграции переселенцев — регионы получат 22 миллиона гривен субвенций на жилье.
- Ранее Кабинет министров утвердил порядок распределения льготной ипотеки для переселенцев под 3% годовых — людей, которые получат кредит, будет отбирать генератор случайных чисел.
- До этого Кабинет министров упростил условия для заемщиков по программе льготного ипотечного кредитования под 7%, в частности расширил перечень тех, кто может претендовать на ипотеку.
- В июле Зеленский подписал закон о новых правилах кредитования для жителей прифронтовой зоны, а затем подписал закон, которым возложил ответственность за невыплаченные кредиты переселенцев на Россию.