Правительство: Переселенцы смогут подать заявку на покрытие расходов на проживание через «Дію»

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Переселенцы, которые вынужденно покинули регионы из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма, смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через портал «Дія».

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 3 ноября.

Для получения услуги больше не придется повторно предоставлять справку о взятии на учет внутриперемещенных лиц — это будет происходить благодаря синхронизации портала «Дія» с системами Минсоцполитики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что это решение избавит тысячи людей от необходимости тратить время на очереди в кабинеты и лишние бюрократические процедуры.

Отметим, что размер пособия для покрытия расхода на проживание для трудоспособных переселенцев составляет 442 гривны на человека, для нетрудоспособных (пенсионеры, дети) — 884 гривны.

Перед этим Кабмин утвердил стратегию интеграции переселенцев — регионы получат 22 миллиона гривен субвенций на жилье.