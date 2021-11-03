Депутаты поддержали отставку вице-премьера Алексея Резникова. В дальнейшем он возглавит Министерство обороны
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- София Телишевская
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Facebook / Алексей Резников
Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников официально ушел в отставку. Соответствующее решение на основе заявления об увольнении приняла Верховная Рада на заседании 3 ноября.
«За» проголосовали 329 депутатов.
Уже экс-министр также уходит с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Вероятно, его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, нардепу Александру Мережко.
В дальнейшем Резников возглавит Министерство обороны Украины, а на его должность будет назначен нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук.
Заявление об увольнении уже написал пока действующий министр обороны Андрей Таран.
- Также сегодня, 3 ноября, Рада проголосовала за отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и отставку первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко.