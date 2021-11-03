Депутаты поддержали отставку вице-премьера Алексея Резникова. В дальнейшем он возглавит Министерство обороны

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Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников официально ушел в отставку. Соответствующее решение на основе заявления об увольнении приняла Верховная Рада на заседании 3 ноября.

«За» проголосовали 329 депутатов.

Уже экс-министр также уходит с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Вероятно, его обязанности перейдут к главе делегации Леониду Кравчуку и заместителю, нардепу Александру Мережко.

В дальнейшем Резников возглавит Министерство обороны Украины, а на его должность будет назначен нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук.

Заявление об увольнении уже написал пока действующий министр обороны Андрей Таран.