Рада поддержала увольнение министра экономики Алексея Любченко. Он проработал 5 месяцев

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Верховна Рада України

Нардепы Верховной Рады большинством голосов поддержали отставку первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко. Накануне он самостоятельно написал заявление об увольнении.

В этой должности чиновник проработал всего пять месяцев.

На его место планируют назначить замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Юлию Свириденко. Соответствующее решение приняла фракция «Слуга народа» на своем заседании 1 ноября.

Ранее Любченко возглавлял Государственную налоговую службу. В 2009—2011 годах занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации. До этого, в 1999—2003 годах, работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал замглавы Кировоградской ОГА. В 2015 году Любченко претендовал на должность главы Государственной фискальной службы Украины. Впервые Любченко назначили руководителем налоговой 29 апреля 2020 года.