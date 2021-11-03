Министерство образования обнародовало сроки проведения ВНО в 2022 году

Новости

Мариенко Андрей / УНИАН

Министерство образования и науки утвердило календарный план подготовки и проведения Внешнего независимого оценивания в 2022 году.

Как пишет Украинский центр оценивания качества образования, регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников для прохождения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО до 1 марта 2022 года.

До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО состоится по следующему графику:

физика — 23 мая;

химия — 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;

математика и математика уровня стандарт — 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык — 6 июня;

английский язык — 7 июня;

история Украины — 10 июня;

география — 14 июня;

биология – 17 июня.

Информацию о результатах ВНО по всем предметам опубликуют на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года.

Напомним, что пробное ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе состоится 19 марта; 26 марта — по истории Украины, по математике (также по математике с задачами уровня стандарта), по биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).