Netflix запустил раздел видеоигр. Пока доступны первые пять для Android
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- Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Стриминговый сервис Netflix запустил раздел видеоигр Netflix Games в своем приложении, который доступен пока пользователям операционной системы Android.
Об этом сообщается на сайте Netflix.
Сейчас пользователям доступны пять игр, две из которых созданы по мотивам сериала «Очень странные дела» — это игры Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Card Blast, Teeter Up и Shooting Hoops.
Игры доступны по подписке. Netflix обещает, что в них не будет рекламы и дополнительных платежей. При этом играть можно на нескольких мобильных устройствах с одного аккаунта.
Интересно, что ранее в пресс-релизе Netflix упоминала о запуске игры по сериалу «Игра в кальмара», но похоже это оказалось пиаром.
- О том, что в Netflix появятся видеоигры СМИ писали еще летом этого года, но ожидали появление нового сервиса в 2022 году.
- В конце сентября Netflix купила студию Night School — разработчика игр Oxenfree и Afterparty. Вероятно она будет делать эксклюзивные игры для платформы.