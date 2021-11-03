Режиссер Квентин Тарантино продает в виде NFT семь удаленных сцен из «Криминального чтива»

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Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино выставил на продажу в виде NFT-токенов семь удаленных сцен из фильма «Криминальное чтиво».

Об этом сообщает CNBC.

Удаленные сцены, а также рукописный сценарий фильма с аудиокомментариями виде NFT продадут на онлайн-маркетплейсе OpenSea. Лоты выпустят на базе блокчейн-платформы Secret Network, благодаря чему сцены из фильма и сценарий смогут увидеть только покупатели, имена которых останутся в секрете.

Сам Тарантино заявил, что рад открыть новый мир NFT и представить фанатам эксклюзивные материалы.