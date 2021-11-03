Лига чемпионов: «Динамо» во второй раз подряд уступило «Барселоне»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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jgareri / Getty Images
Киевское «Динамо» во второй раз подряд уступило «Барселоне» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Поединок четвертого тура прошел на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.
Динамовцы пропустили мяч на 70-й минуте – забил нападающий испанцев Ансу Фати.
Стартовый состав команд был таким:
«Барселона» — Тер Стеген, Гарсия, Бускетс, Депай, Лангле, Л. де Йонг, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гави, Нико Гонсалес, Фати.
Главный тренер – Рональд Куман (Нидерланды).
«Динамо» — Бущан, Кендзер, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, де Пена, Гармаш.
Главный тренер – Мирча Луческу (Румыния).
В другом матче группы Е немецкая «Бавария» обыграла португальскую «Бенфику» со счетом 5:2.
Сейчас «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками, «Барселона» вышла на второе место (6 очков), на третьем месте находится «Бенфика» (4 очка) и завершает «Динамо» (1 очко).
- 23 ноября «Динамо» будет принимать «Баварию», а завершит групповой турнир 8 декабря выездным матчем против «Бенфики».
- 29 сентября киевское «Динамо» со счетом 0:5 проиграло немецкой «Баварии» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
- 14 сентября игра первого тура группового раунда Лиги чемпионов на стадионе НСК «Олимпийский» между «Динамо» и «Бенфикой» закончилась ничьей – 0:0.
- Предыдущая встреча «Барселоны» и «Динамо» также завершилась минимальной победой испанцев — 1:0.