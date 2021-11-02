Госуправление делами все еще «анализирует информацию» о том, как используется госимущество в Конче-Заспе и Пуща-Водице

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Государственное управление делами проверяет информацию об аренде имущества в Доме отдыха «Конча-Заспа» и комплексе отдыха «Пуща-Водица», однако отказывается раскрыть данные о самих арендаторах.

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос «Бабеля».

«На сегодняшний день работа [по анализу данных об аренде] продолжается», — говорится в ответе. На вопрос о личностях самих арендаторов в ГУД ответили, что не являются распорядителями соответствующей информации.

14 мая президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуща-Водице, а также установить перечень лиц, которые там проживают. Он заявил, что в конце 2014 года — во времена президентства Петра Порошенко — отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Это, по словам Зеленского, легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату «ряда непонятных лиц».

Позднее он заявил, что в резиденциях живут родственники и друзья бывших президентов и судей.