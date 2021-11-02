В Киеве в первый день усиленного карантина полиция составила 38 протоколов о нарушениях
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Киеве за первые сутки локдауна, который начался 1 ноября, составили 38 административных протоколов за нарушения.
Об этом полиция Киева сообщила во вторник, 2 ноября.
Всего за первые сутки полиция провела 726 проверок. В транспорте их было 428, как результат: 20 административных протоколов и 234 постановления (протокол фиксирует факт нарушения, а постановление непосредственно привлекает к ответственности).
Кроме того, правоохранители проверили 244 объекта хозяйственной деятельности (это могут быть кафе, рестораны, торговые центры, непродуктовые магазины) и составили 18 административных протоколов о нарушении.
Напомним, что в Киеве с понедельника, 1 ноября, действуют ужесточенные правила карантина. Для посещения и работы ресторанов, кафе, спортзалов и ТРЦ потребуется либо вакцинация от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 72 часов. В транспорт пускают с тестом или сертификатом вакцинации. Проверять документы будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей. Если сертификата вакцинации или теста нет, полиция составляет протокол об административном правонарушении. Штраф — от 17 до 34 тысяч гривен.
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