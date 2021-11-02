НАБУ объявило в розыск бизнесмена Галантерника — фигуранта дела о присвоении земли в Одессе
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Forbes
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в создании преступной организации в Одессе, которая нанесла ущерб на 689 миллионов гривен.
Соответствующие сведения указаны в розыскных учетах Министерства внутренних дел.
Галантерник указан как лицо, которое скрывается от следствия. Местом исчезновения указан Харьков. Бизнесмену вменяются статьи о создании преступной организации (ст. 255 УК), присвоении и растрате имущества (ч. 1 ст. 191 УК), отмывании доходов (ч. 3 ст. 209 УК) и злоупотреблении властью (ч. 2 ст. 364 УК).
НАБУ теперь может обратиться в представительство Интерпола, чтобы начать процедуру международного розыска.
- НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в злоупотреблениях в Одессе на 689 млн грн 16 человек. Подозрения 6 октября получили мэр Одессы Геннадий Труханов, Галантерник (заочно), глава комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай и еще ряд чиновников и соучастников.
- Позднее Офис генпрокурора рассказал детали схемы, благодаря которой за 2016—2019 годы из собственности города вывели не менее 6 земельных участков и потратили из бюджета 131 млн гривен. Галантерник, по данным следствия, застраивал выведенные земли.
- Суд назначил Труханову залог в 3,8 миллиона гривен, как и его бывшему заместителю.