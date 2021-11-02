Разведка: Оккупанты стягивают артиллерию к линии разграничения

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Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе, стягивая на передовые позиции значительное количество разведывательно-диверсионных групп, противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В то же время оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определения объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.

Кроме того, на отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения.

В ведомстве отмечают, что выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям оккупанты осуществляют преимущественно ночью.

Заметим, обстрелы на Донбассе со стороны боевиков за последнее время заметно участились, за минувшие сутки их было 11, а днем ранее — 19.