ОПОРА обжалует результаты выборов мэра Харькова. Также в суд собирается Михаил Добкин
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- Екатерина Кадакова
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Паламарчук Павел / УНИАН
Гражданская сеть «ОПОРА» обратилась в Национальную полицию из-за возможной фальсификации избирательной документации, а также готовится обжаловать результаты подсчета голосов на выборах мэра Харькова, где, по данным территориальной избирательной комиссии, победил Игорь Терехов.
Об этом сообщил координатор «ОПОРЫ» по наблюдению за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.
«Мы будем подавать жалобы в городскую территориальную избирательную комиссию. Обжалование в суд у нас будет еще в течение нескольких дней и, если нас не удовлетворит результат от городской территориальной избирательной комиссии, то, думаю, мы обратимся в суд», — подчеркнул он.
Также Зинченко уточнил, что, согласно процедуре, на обжалование результатов в ТИК дается 2 дня, а в суд — 5 дней.
«Сейчас есть 467 [голосов]. То, что мы зафиксировали, но еще много проверять. [...] Только сегодня увидели, когда один из избирательных участков Основянского района приехал сдаваться [подавать документы] в Основянскую ТИК, что голосов за господина Игоря Терехова на 70 больше, чем в протоколе о подсчете голосов на избирательном участке, который получил наш официальный наблюдатель на этом же участке», — рассказал он.
Также Зинченко отметил, что после этого начали проверять информацию в других районах, в Новобаварском нашли девять участков, на которых цифры не совпадают, всего 397 голосов.
Главный конкурент Терехова – Михаил Добкин – уже заявил о «грубых фальсификациях» во время голосования и подсчета голосов.
«Я иду в суд. Здесь дело не в «Добкине с его амбициями». У нас, у всех харьковчан, во времена Терехова уже во второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы хотим. И здесь уже дело принципа», — написал он на своей странице в Facebook и призвал всех кандидатов на должность мэра Харькова не оставаться в стороне.
Также заявил, что считает выборы сфальсифицированными и не признает результаты, кандидат Дмитрий Маринин.
- Выборы мэра Харькова состоялись 31 октября в связи со смертью Геннадия Кернеса. На этот пост претендовали 13 кандидатов.
- По данным альтернативного подсчета голосов гражданской сетью «ОПОРА», результат Терехова колебался на грани 50%, что свидетельствовало о возможности второго тура.