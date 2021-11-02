ОПОРА обжалует результаты выборов мэра Харькова. Также в суд собирается Михаил Добкин

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Паламарчук Павел / УНИАН

Гражданская сеть «ОПОРА» обратилась в Национальную полицию из-за возможной фальсификации избирательной документации, а также готовится обжаловать результаты подсчета голосов на выборах мэра Харькова, где, по данным территориальной избирательной комиссии, победил Игорь Терехов.

Об этом сообщил координатор «ОПОРЫ» по наблюдению за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

«Мы будем подавать жалобы в городскую территориальную избирательную комиссию. Обжалование в суд у нас будет еще в течение нескольких дней и, если нас не удовлетворит результат от городской территориальной избирательной комиссии, то, думаю, мы обратимся в суд», — подчеркнул он.

Также Зинченко уточнил, что, согласно процедуре, на обжалование результатов в ТИК дается 2 дня, а в суд — 5 дней.

«Сейчас есть 467 [голосов]. То, что мы зафиксировали, но еще много проверять. [...] Только сегодня увидели, когда один из избирательных участков Основянского района приехал сдаваться [подавать документы] в Основянскую ТИК, что голосов за господина Игоря Терехова на 70 больше, чем в протоколе о подсчете голосов на избирательном участке, который получил наш официальный наблюдатель на этом же участке», — рассказал он.

Также Зинченко отметил, что после этого начали проверять информацию в других районах, в Новобаварском нашли девять участков, на которых цифры не совпадают, всего 397 голосов.

Главный конкурент Терехова – Михаил Добкин – уже заявил о «грубых фальсификациях» во время голосования и подсчета голосов.

«Я иду в суд. Здесь дело не в «Добкине с его амбициями». У нас, у всех харьковчан, во времена Терехова уже во второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы хотим. И здесь уже дело принципа», — написал он на своей странице в Facebook и призвал всех кандидатов на должность мэра Харькова не оставаться в стороне.

Также заявил, что считает выборы сфальсифицированными и не признает результаты, кандидат Дмитрий Маринин.