StateWatch: Министр по вопросам стратегических отраслей Уруский увольняется из-за срыва запуска реестра оборонных закупок

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за срыва запуска реестра оборонных закупок.

Об этом сообщает общественная экспертная организация StateWatch со ссылкой на служебную записку и. о. начальника Управления развития цифровой инфраструктуры Сергея Цальцалко.

В ведомстве Уруского признали, что реестр участников отбора и исполнителей гособоронных контрактов работает в тестовом режиме и требует дополнительно 1 миллиона гривен на систему защиты информации. В августе этого года президент Владимир Зеленский указом поручил Минстартегпрому полноценно запустить реестр в течение шести месяцев, но в служебной записке сказано, что ведомство не может этого сделать без дополнительных работ и закупок.

Управление развития цифровой инфраструктуры запросило около 400 тысяч грн на разработку пакета техдокументации и около 600 тысяч грн на построение защиты реестра.

В StateWatch отмечают, без запуска реестра невозможно подписывать новые контракты на выполнение закона Об оборонных закупках. «Без реестра Минобороны не может заключить новые контракты. В этом году закон об оборонных закупках уже был отсрочен до 2022 года, потому что Минстратегпром вовремя не подготовил нормативно правовые акты. Похоже, закон будет отсрочен и в следующем году из-за отсутствия реестра и понимания сроков его полноценного запуска», — заявил глава StateWatch Глеб Каневский.