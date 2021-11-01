«Плановые мероприятия». Разведка Минобороны опровергла информацию о переброске Россией войск к границе Украины

Новости

Главное управление разведки Министерства обороны не зафиксировало переброску российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

«Вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий, и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений», — отмечается в сообщении.

ГУР Минобороны отметило, что военная разведка Украины ведет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменения их численности вблизи украинской границы.

Накануне издание The Washington Post сообщило о том, что российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины. По данным источников издания, после учений «Запад-2021» 41-я общевойсковая армия не вернулась на место постоянной дислокации в Новосибирск, а объединилась с другими военными подразделениями на границе с Украиной. Кроме того, также перебрасывает военных и технику Первая гвардейская танковая армия из Подмосковья.