«Плановые мероприятия». Разведка Минобороны опровергла информацию о переброске Россией войск к границе Украины
- Автор:
- Олег Панфилович
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Главное управление разведки Министерства обороны не зафиксировало переброску российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
«Вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий, и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений», — отмечается в сообщении.
ГУР Минобороны отметило, что военная разведка Украины ведет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменения их численности вблизи украинской границы.
Накануне издание The Washington Post сообщило о том, что российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины. По данным источников издания, после учений «Запад-2021» 41-я общевойсковая армия не вернулась на место постоянной дислокации в Новосибирск, а объединилась с другими военными подразделениями на границе с Украиной. Кроме того, также перебрасывает военных и технику Первая гвардейская танковая армия из Подмосковья.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Украинская разведка говорило, что вдоль границы стоят 89 тысяч российских военных, а вскоре их будет около 110 тысяч. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- Минобороны России под видом учений перебросило в оккупированный Крым более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Кроме того, там уже находится 16 батальонных тактических групп. Также в Черное море вошли 15 кораблей Каспийской флотилии.
- 23 апреля в Минобороны РФ заявили об окончании проверки и отводе войск, но корабли и техника (в основном) остались на местах.