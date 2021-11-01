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Комитет Рады одобрил уголовную ответственность за подделку сертификатов вакцинации

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект по установлению ответственности за подделку сертификатов вакцинации (№6084).

Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Вот что предлагает законопроект:

За этот законопроект Верховная Рада должна проголосовать во время заседания во вторник, 2 ноября.

В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививкам, в частности в Харьковской области разоблачили дельцов, подделавших более 40 тысяч ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.