Центр Разумкова: 80% украинцев считают недопустимым наличие офшоров у Зеленского

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Freddie Collins / Unsplash

По данным социологической службы Центра Разумкова, более 80% украинцев считают недопустимым наличие у высших должностных лиц офшорных счетов. В то же время, 9,1% опрошенных не видят ничего плохого в такой практике.

Об этом свидетельствуют результаты опроса населения по поводу скандала Pandora Papers.

О международном расследовании Pandora Papers, разоблачившем причастность ряда украинских чиновников, к офшорным компаниям, слышали 60% опрошенных украинцев. Среди них 43% уточняют, что не знают деталей расследования, а 18,1% полагают, что хорошо о нем осведомлены.

Более половины опрошенных (55,3%) верят информации, которую обнародовали в расследовании Pandora Papers о том, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорными счетами за границей. Однако этой информации не верят 16,5% опрошенных.

Опрос проходил 23—27 октября 2021 года, социологи общались по телефону с 1 200 украинцами от 18 лет. Погрешность результатов колеблется в пределах 2,9%.