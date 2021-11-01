В Офисе президента объяснили, почему фильм о Дне независимости показали одновременно 7 каналов и приравняли его к соцрекламе

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Стас Козлюк / Бабель

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как фильм о подготовке празднования 30-летия независимости Украины одновременно появился на шести коммерческих телеканалах и «Суспільном»: власть предложила — а они могли отказаться, а могли согласиться.

Об этом Подоляк заявил в интервью «Бабелю».

«Было очень просто. Снят фильм, отправлен каналам со следующим письмом: «Можете — поставьте. Желательно — в период с 24 августа по 24 сентября». Все. Точно так же, как иногда просим ставить социальную рекламу: кто-то ставит, кто-то нет», — заявил Подоляк.

На замечание журналистов, что это не социальная реклама, Подоляк ответил: «Это ваша субъективная оценка. Я задам вопрос по-другому: а почему власть не имеет права промоутировать свою деятельность?»

Советник главы ОП отметил, что власть имеет право обратиться к коммерческим каналам, а те могут взять, могут отказаться, «какими они при этом мотивациями руководствуются — это их проблемы».

Подоляк не уточнил, кто именно сделал этот фильм, только сказал «мы». В самом фильме была только фамилия режиссера, работающего в компании семьи заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко Goodmedia — Андрей Нестеренко.