ЦИК: Проголосовать на выборах 31 октября с электронным паспортом невозможно
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Brendan Hoffman / Getty Images
Центральная избирательная комиссия заявила, что для получения бюллетеня на выборах, которые пройдут в воскресенье (31 октября), необходимо предъявить паспорт гражданина только в виде книжки или карточки.
В ЦИК отметили, что окружные и территориальные избирательные комиссии не имеют устройств для считывания информации с электронных паспортов. Также добавили, что по закону проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может использоваться электронный паспорт.
- 31 октября промежуточные выборы депутатов в Раду пройдут в одномандатных избирательных округах № 184 в Херсонской области и в № 197 в Черкасской области. В этот день также пройдет ряд местных выборов, в том числе выборы мэра Харькова.
- Выборы пройдут вне зависимости от карантинных зон. Для голосования COVID-сертификаты не нужны.