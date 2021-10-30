Британия эвакуирует из Афганистана представителей ЛГБТ-сообщества. Убежище получили первые 29 людей

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Sharon McCutcheon / Unsplash

Великобритания эвакуирует представителей сексуальных меньшинств из Афганистана, в котором власть захватило радикальное исламистское движение «Талибан».

В заявлении Министерства иностранных дел сказано, что 29 августа Британия приняла первую группу представителей сексуальных меньшинств и продолжит операцию по эвакуации в ближайшие месяцы.

Группа из 29 афганцев состоит из студентов и активистов, которые неоднократно выступали за права ЛГБТ.

На родине их ждут преследования и казни. В Афганистане, где в основном действуют законы шариата, геев и других представителей сексменьшинств нередко забивали камнями. До прихода талибов к власти, ЛГБТ-людям грозило тюремное заключение.

По данным правозащитной организации Rainbow Railroad, в Афганистане проживают сотни геев, лесбиянок и бисексуалов. Десяткам из них помогли укрыться в безопасных местах.