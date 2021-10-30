У соцсети Трампа очередная проблема. Ее обвинили в использовании «исходника» платформы — альтернативы Twitter
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- Костя Андрейковец
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Tom Brenner / Getty Images
Глава платформы микроблогов Mastodon, которая считается альтернативой соцсети Twitter, обвинил социальную сеть Дональда Трампа Truth Social в закрытом использовании исходного кода его платформы.
Об этом говорится в заявлении Юджина Рочко на сайте платформы.
У Mastodon открытый исходный код, и владельцы платформы позволяют его использовать для создания других сервисов, но для этого нужно соблюдать условия лицензии, которые требуют обязательно открывать код и все добавления к нему.
Глава Mastodon Рочко направил письмо главному юристу Truth Social с просьбой раскрыть исходный код соцсети. В противном случае Mastodon отзовет лицензию у соцсети Трампа.
На сайте Truth Social указано, что права на исходный код принадлежат ей, но многие пользователи и журналисты нашли упоминание Mastodon в коде на странице для авторизации.
У Truth Social есть 30 дней на ответ, но пока представители соцсети не отреагировали на обвинения.
- Аккаунты Трампа после штурма Капитолия в январе заблокировали в Facebook, Twitter, Google и Instagram. В Twitter Трампа забанили пожизненно, а в Facebook до 2023 года. Трамп это назвал «цензурой» и «оскорблением миллионов людей». Только в одном Twitter у него было 88 миллионов подписчиков.
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