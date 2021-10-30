NASA и SpaceX вновь перенесли запуск Crew Dragon с астронавтами

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса NASA и компания SpaceX вновь перенесли запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами, который был запланирован на 31 октября.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Запуску помешал прогноз погоды — на выходных в долине Огайо на северо-востоке США объявлено штормовое предупреждение.

Новая запланированная дата — 3 ноября. Прогноз 45-й метеорологической эскадрильи предсказывает 80% вероятность благоприятных погодных условий на месте запуска.

Crew Dragon должен доставить на Международную космическую станцию четырех астронавтом, миссия которых продлится почти полгода.