В Молдове озвучили стоимость российского газа по новому контракту: в ноябре — за $450, затем цена будет падать

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Молдова закупит у России газ по цене $450 за тысячу кубометров в ноябре, затем цена может снизиться, если упадет стоимость топлива на рынке.

Об этом заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну в комментарии NewsMaker.

«Исходя из нынешних рыночных цен, могу сказать, что на ноябрь цена газа будет примерно $450 за тысячу кубометров. Затем цена будет падать в зависимости от цены газа на биржах. В нынешних условиях это цена вдвое ниже рыночной и ниже той, которую мы платили в октябре», — рассказал он.

Также молдавский министр отметил, что во время переговоров с представителями «Газпрома» была одобрена формула расчета цены, предложенная Кишиневом, но деталей не сообщил.

«Во избежание любых спекуляций замечу, что подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также не затрагивает Приднестровье», — добавил Спыну.

Кроме того, глава Мининфраструктуры подчеркнул, что стороны договорились провести независимый аудит по долгу «Молдовагаз» в 2022 году, после чего состоятся новые переговоры и будет установлена сумма долга и календарь выплат.