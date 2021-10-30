В Молдове озвучили стоимость российского газа по новому контракту: в ноябре — за $450, затем цена будет падать
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images
Молдова закупит у России газ по цене $450 за тысячу кубометров в ноябре, затем цена может снизиться, если упадет стоимость топлива на рынке.
Об этом заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну в комментарии NewsMaker.
«Исходя из нынешних рыночных цен, могу сказать, что на ноябрь цена газа будет примерно $450 за тысячу кубометров. Затем цена будет падать в зависимости от цены газа на биржах. В нынешних условиях это цена вдвое ниже рыночной и ниже той, которую мы платили в октябре», — рассказал он.
Также молдавский министр отметил, что во время переговоров с представителями «Газпрома» была одобрена формула расчета цены, предложенная Кишиневом, но деталей не сообщил.
«Во избежание любых спекуляций замечу, что подписанный документ не предусматривает никаких политических условий, а также не затрагивает Приднестровье», — добавил Спыну.
Кроме того, глава Мининфраструктуры подчеркнул, что стороны договорились провести независимый аудит по долгу «Молдовагаз» в 2022 году, после чего состоятся новые переговоры и будет установлена сумма долга и календарь выплат.
- 22 октября парламент Молдовы на месяц ввел чрезвычайное положение из- за газового кризиса. Совет нацбезопасности и обороны Украины решил помочь Молдове и предоставить ей безвозмездно 15 миллионов кубометров газа. Страна должна вернуть этот объем до конца зимы.
- Из-за кризиса Молдове впервые за 30 лет пришлось приобрести газ не у России. На открытом конкурсе победила польская компания PGNiG. Второй тендер выиграла швейцарско-нидерландская компания Vitol Group. Обе компании поставят по миллиону кубометров газа.
- 27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей в Брюсселе заверила, что ЕК выделит стране €60 миллионов на преодоление газового кризиса.
- 29 октября Молдова договорилась с российским «Газпромом» о продлении предварительного контракта еще на пять лет. Поставки газа начнутся 1 ноября.