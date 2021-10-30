В Харькове опровергли заявление Радуцкого о необходимости COVID-сертификата на избирательных участках: Нужен только паспорт

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Для голосования на выборах мэра Харькова, которые пройдут в воскресенье, 31 октября, жителям города нужен только паспорт гражданина Украины.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковского городского совета.

«Заявление народного депутата Михаила Радуцкого о том, что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов вакцинации или тестов на коронавирус, является провокацией и направлено на срыв выборов в Харькове», — отметили в горсовете.

Также в ведомстве заверили, что на всех избирательных участках будут приняты необходимые противоэпидемиологические меры.

К тому же на 41 участке, которые откроют в школах, можно будет с 9:00 до 18:00 привиться от коронавируса вакцинами CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca.

«Городской совет призывает харьковчан не верить слухам и прийти завтра на выборы, чтобы отдать голос за своего кандидата. Для этого нужен только один документ — паспорт», — добавили в горсовете.

Сам глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в комментарии «ОПОРЕ» 30 октября пояснил, что, говоря о проверке у избирателей наличия сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, или теста на антиген, имел в виду только общественные места.

«Я имел в виду общественные места, что есть постановление правительства по карантинным ограничениям. Избирательные участки не являются общественными местами. Что касается выборов, то Избирательный кодекс выше всех постановлений правительства. Выборы никто срывать не будет, будут требовать только маску и социальную дистанцию», — заявил он.