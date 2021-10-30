Американский эсминец вошел в Черное море. В России заявили о слежении за кораблем
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ракетный эсминец США USS Porter (DDG-78) в субботу, 30 октября, вошел в Черное море.
Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ сообщили российские информагентства.
В России также отметили, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями корабля.
Накануне, 29 октября, о том, что эсминец отправился в Черное море, сообщил шестой флот ВМС США.
«USS Porter (DDG 78) начал свой северный транзит к Черному морю для работы с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — говорится в сообщении.
- В июле 2020 года эсминец USS Porter принимал участие в международных военных учениях Sea Breeze в Черном море.
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