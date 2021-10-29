В Латвии пророссийского журналиста приговорили к лишению свободы за разжигание вражды
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В Риге, столице Латвии, русскоязычного журналиста Юрия Алексеева приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы за разжигание вражды и детскую порнографию.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Срок – не условный, а именно с реальной отсидкой. Пока на свободе», — написал Алексеев и заверил, что будет оспаривать приговор.
По мнению журналиста, дело сфабриковано, потому что в Латвии якобы «прошла команда «мочить» российских журналистов.
Отметим, в разжигании межнациональной розни Алексеева обвинили за комментарии в соцсетях с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017-го.
Согласно данным следствия, во время обысков у журналиста были обнаружены патроны к пистолету и материалы с детской порнографией.
- Юрий Алексеев является одним из самых известных русскоязычных журналистов в Латвии, был главным редактором газет «Бизнес&Балтия» и Коммерсант Baltic, а также журнала Бизнес.Lv. Также был депутатом Рижской думы от объединения «За права человека в единой Латвии» (2005—2009 годы). Сейчас возглавляет сайт Imhoclub.lv. Полиция безопасности Латвии называла Imhoclub.lv сайтом, «играющим определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии», и считает, что ресурс финансируют из России.
- В мае в Риге заочно приговорили члена Национал-большевистской партии Бенеса Айо к двум годам и шести месяцам тюрьмы за призывы к ликвидации государственной независимости Латвии. Мужчина воевал на Донбассе на стороне боевиков «ЛНР» и «ДНР», а в 2020 году Россия предоставила ему политическое убежище.
- Летом 2020 года Сейм Латвии разрешил NEPLP аннулировать разрешение на вещание и ретрансляцию каналов, если их владельцы находятся под санкциями ЕС. Под запрет сразу попали каналы группы RT. 8 февраля NEPLP запретила на один год трансляцию телеканала «Россия РТР» на территории страны из-за языка ненависти по отношению к Украине.