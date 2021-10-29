В Латвии пророссийского журналиста приговорили к лишению свободы за разжигание вражды

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В Риге, столице Латвии, русскоязычного журналиста Юрия Алексеева приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы за разжигание вражды и детскую порнографию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Срок – не условный, а именно с реальной отсидкой. Пока на свободе», — написал Алексеев и заверил, что будет оспаривать приговор.

По мнению журналиста, дело сфабриковано, потому что в Латвии якобы «прошла команда «мочить» российских журналистов.

Отметим, в разжигании межнациональной розни Алексеева обвинили за комментарии в соцсетях с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017-го.

Согласно данным следствия, во время обысков у журналиста были обнаружены патроны к пистолету и материалы с детской порнографией.