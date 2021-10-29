Молдова договорилась с Россией о продлении газового контракта на 5 лет. Соглашение заключили на условиях Кишинева
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- София Телишевская
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Getty Images / «Бабель»
Молдова договорилась с российским «Газпромом» о продлении предыдущего контракта еще на пять лет на основе формулы цены, предложенной молдовской стороной. Россия назвала эти условия «взаимовыгодными».
Об этом сообщили в МИД Молдовы и на сайте «Газпрома».
На переговорах в Санкт-Петербурге стороны достигли договоренностей о формуле цены, аудите долга Moldova-Gaz и дальнейшем диалоге по погашению долгов.
Поставки природного газа начнутся 1 ноября 2021 года.
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