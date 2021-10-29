Россия с 1 ноября перестанет поставлять в Украину антрацит. Там это объяснили «необходимостью обеспечить собственные потребности»

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Россия с 1 ноября остановит поставки в Украину угля, используемого для нужд энергетики, из-за якобы роста спроса на него внутри страны.

Об этом заявили в Минэкономразвития России, передает РБК.

«Принятое решение связано с ростом спроса на энергетические марки угля. В осенне-зимний период необходимо уделять особое внимание обеспечению своих потребностей в стране», — сказали в министерстве.

В то же время в Минэкономразвития РФ отметили, что поставки других марок угля из России продолжаются и будут составлять в ноябре «более половины всего угля, поставляемого в Украину».

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус написал в своем Telegram-канале, что Россия останавливает поставки угля марки А (антрацит) и П (постный).

«Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)», — уточнил он.

Также Герус добавил, ссылаясь на участников рынка, что коксующийся уголь Россия продолжит возить в Украину.

«Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года», — подчеркнул он.