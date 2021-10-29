ЦИК назначила довыборы в Раду в округе умершего нардепа Полякова

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Центральная избирательная комиссия назначила на 27 марта 2022 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 в Черниговской области. Ранее этот округ в Верховной Раде представлял погибший 8 октября нардеп Антон Поляков.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу вечером.

Избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года, то есть за 60 дней до дня голосования.