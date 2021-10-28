Молдова договорилась о покупке у Украины 500 тысяч кубометров газа

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Светлицкий Сергей / УНИАН

НАК «Нафтогаз Украины» поставит в Молдову 500 тысяч кубометров газа.

Об этом сообщает Агентство государственной собственности Молдовы.

Украинская компания стала победителем тендера энергетической компании Energocom вместе с двумя другими компаниями. Поставки запланированы уже на 29 октября.

Ранее Energocom получила семь заявок на объявленный тендер о покупке газа. Польская компания PGNiG 25 октября выиграла первый тендер на закупку 1 млн кубометров газа. Во втором тендере на поставку также 1 млн кубометров газа победила швейцарско-нидерландская компания Vitol Group. Третью партию, 1,5 млн кубометров газа, Молдове поставят польская PGNiG и международная компания DXT Commodities.

В начале октября компания «Молдовагаз» только на месяц продлила контракт с российским «Газпромом» на поставку газа и теперь вынуждена закупать его по индексной цене — $800 за тысячу кубометров, что может привести к удорожанию газа для населения.