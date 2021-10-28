Молдова договорилась о покупке у Украины 500 тысяч кубометров газа
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- Олег Панфилович
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Светлицкий Сергей / УНИАН
НАК «Нафтогаз Украины» поставит в Молдову 500 тысяч кубометров газа.
Об этом сообщает Агентство государственной собственности Молдовы.
Украинская компания стала победителем тендера энергетической компании Energocom вместе с двумя другими компаниями. Поставки запланированы уже на 29 октября.
Ранее Energocom получила семь заявок на объявленный тендер о покупке газа. Польская компания PGNiG 25 октября выиграла первый тендер на закупку 1 млн кубометров газа. Во втором тендере на поставку также 1 млн кубометров газа победила швейцарско-нидерландская компания Vitol Group. Третью партию, 1,5 млн кубометров газа, Молдове поставят польская PGNiG и международная компания DXT Commodities.
В начале октября компания «Молдовагаз» только на месяц продлила контракт с российским «Газпромом» на поставку газа и теперь вынуждена закупать его по индексной цене — $800 за тысячу кубометров, что может привести к удорожанию газа для населения.
- 22 октября парламент Молдовы на месяц ввел чрезвычайное положение из-за газового кризиса. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, сейчас стране не хватает примерно 16 миллионов кубометров.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины решил помочь Молдове и предоставить ей безвозмездно 15 миллионов кубометров газа. Страна должна вернуть этот объем до конца зимы.
- Из-за кризиса Молдове впервые за 30 лет пришлось приобрести газ не у России. На открытом конкурсе победила польская компания PGNiG. Второй тендер выиграла швейцарско-нидерландская компания Vitol Group. Обе компании поставят по миллиону кубометров газа.
- 27 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей в Брюсселе заверила, что ЕК выделит стране €60 миллионов на преодоление газового кризиса.