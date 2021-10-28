Прогноз погоды: В выходные в Украину придет потепление, а на следующей неделе начнутся дожди

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В Украине на выходных, 30 и 31 октября, ожидается теплая и солнечная погода.

По данным Sinoptik.ua, в последние дни месяца дневная температура повысится до +13...+15 °C, теплее всего будет в западных областях — до +18 °С. Не ожидается и ночных заморозков — в среднем ночная температура достигнет +5...+8 °С.

Синоптики прогнозируют постепенное потепление с четверга, однако на северо-востоке воздух прогреется до +10 °С. В выходные пасмурная погода будет только в Ивано-Франковске и Черновцах.

В то же время осадки в выходные не ожидаются ни в одном регионе, дожди могут пойти по всей стране со 2 ноября.

Первая неделя ноября начнется преимущественно с солнечной, но прохладной погоды.

В Симферополе, Донецке, Запорожье, Херсоне и Николаеве ожидают +15...+16 °C, в Ивано-Франковске и Черновцах прогнозируют лишь +4 °C, зато ветер будет слабым.

Тихая погода в понедельник ожидается также в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Черкассах, Полтаве и Ужгороде.

Жителей остальных областей синоптики предупредили об умеренном ветре со скоростью 6–8 м/с, температура воздуха повысится до +11…+13 °С.