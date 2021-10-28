ЦИК: Выборы 31 октября пройдут вне зависимости от карантинных зон

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Довыборы в Верховную Раду и ряд местных выборов, которые назначены на 31 октября, состоятся вне зависимости от уровня карантина в регионах страны.

Об этом говорится в разъяснении Центральной избирательной комиссии.

«Состоятся ли выборы, если моя область — в «красной» зоне? В это воскресенье выборы состоятся во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны», — заявили в ЦИК.

На голосование пустят всех, у кого есть право голоса в соответствующих округах. Избирателей призывают проголосовать безопасно — вместе с паспортом и ручкой взять антисептик и маску. На избирательном участке просят соблюдать дистанцию.

«Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке», — добавили в ЦИК.