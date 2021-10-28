Украинский спутник «Січ-2-30» не запустят до конца года. SpaceX отложила запуск своей ракеты

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Украинский спутник «Січ-2-30» не выведут на орбиту до конца года, потому что компания SpaceX перенесла запуск своей ракеты.

Об этом говорится на сайте SpaceX.

Согласно контракту между КБ «Южное» и компанией ISILaunch, занимающейся сбором спутников из разных стран мира для миссий SpaceX, вывести украинский спутник на орбиту планировалось в декабре 2021 года. Тогда ракета Falcon 9 должна была отправить в космос десятки спутников.

Однако пока запуск перенесли. Предварительно, дата очередной космической миссии SpaceX назначена на 10 января 2022 года.